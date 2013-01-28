Луганщина: угарным газом отравились 6 малышей

В г. Стаханов (Луганская область) вчера, 27 января, в 00:30 в доме по пр. Насосному начался пожар, вследствие которого пострадали 7 человек: женщина 1976 г. р., ее дети 2005, 2001, 2009, 2012 г.р., и ее племянники 2011 и 2012 г.р.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки. Потерпевшим поставлен диагноз: отравление угарным газом легкой степени, в госпитализации никто не нуждается. К ликвидации пожара привлекалось 2 пожарных автомобиля и 11 человек личного состава.

Огнем повреждены электросчетчик, холодильник, деревянные перекрытия на площади 5 кв.м, окно, обои.

Пожар был ликвидирован в 01:07 ночи.