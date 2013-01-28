Донетчина: шквальный ветер повалил высоковольтные опоры

В Донецкой области из-за шквального ветра на выходных упали три высоковольтные опоры, но до 30 января аварийная ситуация будет полностью ликвидирована, заверяют в «Донецкоблэнерго» (ДТЭК).

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью и СМИ ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», в результате шквального ветра скоростью более 20 м/с 26 января в городе Часов Яр Донецкой области произошло падение двух высоковольтных опор, а 27 января - еще одной. Это стало причиной нарушения электроснабжения потребителей города. Было обесточено 3 подстанции и 15 трансформаторных подстанций, около 3,5 тыс. потребителей, в том числе Часовярский огнеупорный завод.

В 7.30 26 января оперативно-восстановительные бригады и 15 единиц техники «Донецкоблэнерго»(ДТЭК) приступили к устранению обрывов линий электропередачи.

В настоящее время энергетики «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) уже восстановили две опоры, через резервную линию запитали все котельные города и городскую насосную станцию.

Директор «Донецкоблэнерго» Александр Кожухарь заверил, что руководством компании организована круглосуточная работа по восстановлению и замене упавших опор, и «до 30 января аварийная ситуация будет полностью ликвидирована».

«На сегодняшний день электроснабжение частично восстановлено - без электроэнергии остается около 600 бытовых потребителей»,- отметил директор.

Справка УНИАН. ДТЭК - крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продаж электроэнергии.

Сегмент генерации представляют 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт. Генерирующие предприятия ДТЭК расположены в семи областях и столице Украины (ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве).

Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии представляют 5 предприятий. Энергоснабжающие компании ДТЭК обслуживают около 4,5 млн клиентов.