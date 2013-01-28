Во Львове пьяный водитель до крови искусал гаишника

В центре Львова 18-летний пьяный водитель грузового микроавтобуса укусил работника ГАИ в ответ на требование предъявить документы водителя и документы на транспортное средство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Львовской области, инцидент случился 25 января в центре Львова на улице Франко.

„Работники ГАИ остановили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinte, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения и осуществил проезд на красный сигнал светофора. На требование инспектора ГАИ предъявить удостоверение водителя и предоставить документы на автотранспортное средство, водитель отреагировал агрессивно, стал применять нецензурную лексику, и пытался сбежать с места события”, - информирует пресс-служба.

Правоохранители задержали водителя-беглеца, который стал оказывать активное сопротивление. Работники ГАИ вызвали следственно-оперативную группу Лычаковского райотдела милиции Львова, после чего нарушитель был отправлен на медицинское освидетельствование.

В пресс-службе сообщили, что, согласно результатам обследования, водитель-нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлен административный протокол о нарушении правил дорожного движения и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Материалы находятся в Лычаковском райотделе Львова.

Кроме того, как сообщил УНИАН источник в областном ГАИ, водитель-нарушитель вел себя очень агрессивно по отношению к сотрудникам ГАИ - набросился на одного из инспекторов и до крови искусал ему руки, другого инспектора угрожал „загрызть” до смерти.

Материалы дела будут расследоваться прокуратурой Львовской области.