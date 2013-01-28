На Житомирщине реформируют первичное звено медпомощи

В Житомирской области в этом году реформируют первичное звено медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в Управлении здравоохранения облгосадминистрации, нынешний год станет для Житомирщины годом реформы службы скорой помощи, которую в январе реорганизовали в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, в области уже изменена структура работы скорой помощи. Отныне работу бригад «скорой» контролирует одна диспетчерская служба.

Согласно новым нормам, экстренная помощь должна прибывать после получения вызова через 10 минут в городе и через 20 - в селе. Пока что каждый четвертый вызов в области в эти нормативы не укладывается.

Позитивом реформы в ОГА назвали то, что теперь кареты «скорой» не привязаны к конкретной территории. В случае крупных ДТП или пожаров можно отправлять на них сразу несколько бригад.

В городах и районах продолжается процесс создания центров медико-санитарной помощи. В процессе становления сегодня находится единая оперативно-диспетчерская служба экстренной помощи на базе станции скорой помощи в Житомире.

В то же время, констатировали в ОГА, в области - устаревший парк автомобилей скорой помощи. На балансе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф находятся 146 машин, а региону в расчете на количество населения необходимо 240 карет скорой помощи. В государственном бюджете на 2013 год предусмотрены средства на приобретение около 1100 автомобилей скорой помощи, которые распределят по регионам согласно их потребностями.

Также в области в этом году появятся семейные врачи.

В Житомирской области наибольшее среди областей Украины количество участковых больниц - 17 и ФАПов - 820.