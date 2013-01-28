На базе киевского роддома №5 создадут перинатальный центр

В столице с целью создания нового перинатального центра реконструируют и расширят Киевский роддом № 5 по проспекту Краснозвездном, 2, в Соломенском районе.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Заказчик выполнения работ - коммунальное предприятие «Инженерный центр» - определит генеральную проектную и подрядную организации для осуществления реконструкции зданий.

Как напомнили в Департаменте здравоохранения, с целью улучшения ситуации в системе предоставления медицинской помощи детям и матерям была принята Концепция развития перинатальной помощи, которая предусматривает создание к 2014 году трех высокоспециализированных перинатальных центров третичного уровня оказания медицинской помощи.

Так, с февраля 2012 года начал действовать перинатальный центр, созданный на базе Киевского городского роддома №7. Там помогают женщинам с невынашиванием беременности, принимают преждевременные роды и выхаживают новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела.

На базе Киевского городского роддома №5 планируется создать перинатальный центр со специализацией медицинской помощи беременным с экстрагенитальной патологией, который также будет выполнять функцию методического центра. Кроме того, в Киевском городском центре репродуктивной медицины создадут перинатальный центр для предоставления помощи беременным с инфекционной патологией, в том числе ВИЛ-инфекцированным, больным туберкулезом и наркозависимым женщинам.

Специалисты утверждают, что введение Концепции позволит снизить уровень смертности новорожденных на 20%, материнских потерь на 10%, снизить показатели детской инвалидности, повысить эффективность перинатальной диагностики до 80% и уменьшить частоту вроджених недостатков развития, подчеркнули в КГГА.