В Крыму врач осужден за разглашении ВИЧ-статуса ребенка

В Симферополе впервые в Украине за разглашение сведений о заражении вирусом иммунодефицита человека осужден медицинский работник.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в Центральный районный отдел милиции Симферополя обратилась местная жительница с заявлением о том, что медработник раскрыла конфиденциальные сведения о ВИЧ-статус ее ребенка.

Мальчик, которого, невзирая на диагноз, усыновила заявительница, проучился в новой школе немногим больше недели, когда мама стала замечать, что сын стал замкнутым, не хотел идти в школу. Поговорив с ребенком, женщина выяснила, что одноклассники из-за его диагноза издевались над ним, не желали общаться, обижали его.

"В ходе проверки было установлено, что на одном из родительских собраний классный руководитель рассказала родителям детей о новом ученике. Мать одного из одноклассников мальчика работала медсестрой в детском доме, где раньше воспитывался ребенок. От нее родители и узнали о ВИЧ-статус сына заявительницы", - сообщила следователь следственного отделения Центрального райотдела внутренних дел Симферополя Вероника Задорожная.

Взрослые, в свою очередь, поговорили дома с детьми и запретили им дружить с мальчиком. Одноклассники начали травить ребенка, учителя занижали оценки. В результате мальчик получил серьезную психологическую травму.

В результате проверки информации заявительницы было возбуждено уголовное дело.

Свою вину подозреваемая отрицала, но в ходе следствия было установлено, что обвиняемая работала лаборантом по забору крови в детдоме, где воспитывался мальчик, и о результатах обследования знала. Родители одноклассников школьника и классный руководитель также подтвердили, что узнали эту информацию именно от нее.

Суд вынес решение признать женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 (разглашение сведений о проведении медицинского осмотра на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни) Уголовного кодекса Украины и постановил лишить ее права заниматься медицинской практикой, а также выплатить штраф в размере 1700 грн.

Как заметили в МВД, это первое в Украине дело по факту разглашения сведений о заражении ВИЧ, которое завершилось в интересах истца.