В Карпатах нашли тела двух киевлян

В Закарпатской области найдены тела двух туристов из Киева, пропавших 19 января.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, тела были обнаружены в воскресенье днем в районе урочища Кривые Путы горы Гымба, что в Мижгирском районе.

«Сначала была найдена лыжа одного из туристов. При последующем детальном обследовании территории одним из волонтеров, помогавшим профессиональным горным спасателям в поисковых работах, были обнаружены тела погибших», - отмечается в сообщении.

По мнению профессионалов, люди могли погибнуть в результате схождения лавины или же их накрыло снежным карнизом.

Поиски киевлян длились почти восемь суток. Еще 19 января они отправились из с.Пилипец Мижгирского района в горы и не вернулись. В поисковых работах были задействованы свыше 150 человек и 15 единиц техники.