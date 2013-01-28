На Сумщине создана карта базирования экстренной помощи

В Сумской области создана карта базирования всех подразделений экстренной помощи, согласно с которой в регионе необходимо создать дополнительно еще 15 пунктов для их базирования.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Сейчас в Сумской области действует 45 пунктов временного или постоянного базирования бригад экстренной (скорой) помощи, три из которых размещены в Сумах, а другие расположены на базе сельских заведений здравоохранения в 17 из 18 районов региона. Для того, чтобы укладываться в нормативы времени приезда машин на место вызова необходимо дополнительно создать еще 15 таких пунктов. Уже разработана карта, где они разместятся», - отметил главный врач областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виталий Корниенко.

По его информации, на создание пункта с необходимым медицинским оборудованием, автомобилем, штатом нужно около 250 тыс грн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович жестко раскритиковал ситуацию с воплощением новой системы работы скорой медицинской помощи в Украине. В частности, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам, Президент обратился к премьер-министру Николаю Азарову, вице-премьер-министру Константину Грищенко и министру здравоохранения Раисе Богатиревой с требованием навести порядок в этой сфере.

Закон «Об экстренной медицинской помощи» вступил в силу в Украине с 1 января в 2013 года. Законом определено, что бригада экстренной медицинской помощи - это оснащенная специализированным санитарным транспортом мобильная структурно-функциональная единица, которая в круглосуточном режиме оказывает экстренную медицинскую помощь на месте события или во время перевозки человека в беотложном состоянии в заведение здравоохранения. Вызов ее осуществляется за номером 103 или 112.