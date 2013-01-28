Львовщина: обесточены 27 населенных пунктов
09:00, 28 января 2013Новости регионов
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Из-за ненастья
Из-за ненастья остаются обесточенными 27 населенных пунктов во Львовской области.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
В течение воскресенья, 27 января, бригадами облэнерго было полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов в Херсонской области и 22 населенных пункта во Львовской области, обесточенных вследствие неблагоприятных погодных условий.
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