В Черкасской области сгорел магазин

В Черкасской области вечером 24 января в городе Корсунь-Шевченковский из-за неисправного электрического обогревателя сгорел продуктовый магазин в центре города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, пожар в магазине возник, когда в помещении находились покупатели.

Очень быстро огонь распространился на чердак и крышу здания. Заметив возгорание, сотрудники магазина попытались затушить огонь собственными силами. Поняв, что с огнем им не справиться, продавцы позвонили в спасательную службу. На борьбу с огнем было направлено два пожарно-спасательных отделения.

Одновременно с тушением пожара спасатели встали на защиту других помещений торгового заведения, а также организовали эвакуацию материальных ценностей.

За короткое время огонь успел уничтожить 80 кв. м кровли и повредить товары. По предварительным данным, ущерб от пожара составил более 70 тыс. грн. Причиной пожара стало короткое замыкание электрического обогревателя, который находился внутри торгового зала.