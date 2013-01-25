До каких пор в микрорайонах Житомира не будет воды?

Прокуратура Житомирской области вчера, 24 января, поручила прокуратуре Житомира провести проверку законности ограничения поставок ПАО ЭК «Житомироблэнерго» электроэнергии коммунальному предприятию «Житомирводоканал» в зимний период.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры области Татьяна Гоша, установлено, что 23 января ПАО ЭК «Житомироблэнерго» отключило подачу электроэнергии на водопроводные насосные станции трех подъемов городского водоканала в связи с накоплением долгов за оплату электроэнергию. В результате этого житомирянам было прекращено водоснабжение.

Прокурорская проверка установит законность таких действий энергопоставляющей компании.

Согласно сообщению сайта Житомирского городского совета, власть города считает ограничение поставок электроэнергии коммунальному предприятию «Житомирводоканал» политическим вопросом.

«Долги КП «Житомирводоканал» – 7,5 млн грн – мизерные по сравнению с другими водоканалами в областных центрах Украины. Однако именно в Житомире, почему-то часто накануне сессии городского совета, Житомироблэнерго отключает станции Водоканала от электроснабжения. От такого выяснения отношений между предприятиями страдают, как всегда, житомиряне», - говорится в сообщении горсовета.

Как сообщил УНИАН депутат Житомирского городского совета, глава комиссии по вопросам ЖКХ Геннадий Забродский, вопросы отключения от водоснабжения житомирян – искусственные.

«Город просил у правительства дополнительно выделить из государственного бюджета 18 млн грн для того, чтобы полностью закрыть разницу в тарифах на воду для житомирян, из которых 8 миллионов – водным путем. Пришла субвенция, правда, в 5 раз больше, чем мы просили. Я докладываю: 29 декабря 2012 года 62 млн грн Житомир вернул обратно к государственный бюджет, и таким образом искусственно остался долг водоканала», - объяснил глава комиссии.

Г.Забродский отметил, что через несколько недель после непроведения платежей, ПАО ЭК «Житомироблэнерго» заявило о 7-миллионном долге КП «Житомирводоканал» и отключило житомирян от водоснабжения.

По его словам, отключение станций ІІІ подъема водоканала может повлечь и отключение некоторых котельных, и оставить жителей Житомира не только без воды, но и без тепла.

Вчера, 24 января, на очередной сессии городского совета депутаты почти час спорили – кто виноват в пот, что отдельные жилые районы областного центра остаются без воды. В облэнерго требуют хотя бы частичной уплаты долга. В свою очередь, чиновники убеждают - деньги есть. «Государство гарантировало предоставление субвенции, целевое назначение которой, собственно, погашение разницы в тарифах», - заявил на сессии мэр Житомира Владимир Дебой.

Как сообщал УНИАН, в Житомире более 46 тыс. жителей верхних этажей нескольких микрорайонов с 23 января остались без водоснабжения. Согласно информации городского головы Владимира Дебоя, энергетики отключили три станции третьего подъема КП «Житомирводоканал» в связи с неудовлетворительной ситуацией с оплатой за использованную электрическую энергию. В настоящее время отключены микрорайоны Крошня и Маликова, а также верхние этажи домов в районе Полевая.