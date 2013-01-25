В Сумах повесился 20-летний студент педуниверситета

В Сумах в четверг, 24 января, повесился 20-летний студент естественного факультета местного государственного педагогического университета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова.

По ее словам, самоубийцу нашли повешенным на дереве в овраге возле общежитий.

«Речь идет именно о самоубийстве. Установлен свидетель, которому погибший, уроженец поселка Октябрьский Белопольского района, по телефону жаловался на свои неурядицы, мол, «жизнь достала». В прошлом году его отчислили из числа студентов, а в этом году снова приняли на учебу», - сообщила Э.Биганова.

При этом она отметила, что оснований для открытия уголовного производства по этому факту нет.