В Полтаве «телефонный террорист» получил два года тюрьмы

В Полтаве в четверг, 24 января, вступил в силу приговор Киевского районного суда в отношении местного жителя, который в конце августа 2012 года, из хулиганских побуждений, позвонил на телефон спецлинии «101» и анонимно сообщил о минировании одного из структурных подразделений частного акционерного общества.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре облуправления СБУ, после телефонного звонка по адресу, который назвал неизвестный, оперативно прибыли сотрудники СБУ, милиции, МЧС, которые установили, что сообщение об опасности взрыва было ложным.

В тот же день милиционеры задержали «анонимного телефонного террориста». Объяснить причину своего противоправного поступка 41-летний гражданин не смог.

Решением суда он признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск правоохранительных органов к указанного гражданина о возмещении им причиненного ущерба на общую сумму почти 8 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Полтаве был задержан мужчина, который сделал ложное сообщение о минировании тампонажного управления. Во время задержания было установлено, что мужчина, житель села Супруновка Полтавского района, находился в состоянии алкогольного опьянения, а мотивом для совершения противоправного проявления стал отъезд его жены.