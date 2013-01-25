Житель Севастополя принес к себе домой противотанковую мину

В Севастополе 63-летний мужчина принес к себе домой противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, которая находилась на боевом взводе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Территориальном управлении МЧС в городе Севастополе, мужчина обнаружил опасную находку в лесопосадке Нахимовского района, и принес ее к себе в квартиру чтобы, по его словам, затем передать правоохранительным органам.

Севастополец сообщил о находке в дежурную часть МВД. На место выехали спасатели, оцепили территорию, вывели на безопасное расстояние жильцов дома, в котором находилась мина. После этого саперы МЧС идентифицировали снаряд: подобные мины выпускались для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника путем разрушения их ходовой части. Вес снаряда составляет 8,5 кг, вес взрывчатого вещества - 5,5 кг, разлет осколков - около 100 метров. Стоит отметить, что севастополец проживает в пятиэтажном доме, и в случае взрыва мог пострадать не только он, но и его соседи.

Пиротехники МЧС погрузили боеприпас в специальный автомобиль и вывезли на специальный полигон в селе Хмельницкое, под Севастополем.