Винницкая область закупила 95 медицинских спецавтомобилей

В Винницкой области закупили 95 медицинских спецавтомобилей и другое оборудование для улучшения медицинского обслуживания жителей региона.

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА, вручение ключей от спецавтомобилей состоялось вчера, 24 января.

Кроме закупки на сумму 6,6 млн. грн за счет субвенции из государственного бюджета 95 специализированных автомобилей Geely для Центров первичной медико-санитарной помощи, было закуплено также 665 компьютеров и 35 серверов на сумму 8,4 млн. грн, медицинское оборудование и инвентарь на сумму 50,1 млн. грн.

Во время торжественной передачи мединвентаря председатель Винницкой облгосадминистрации Иван Мовчан отметил, что самым главным приоритетом областной власти остается развитие отрасли здравоохранения области, укрепление материально-технической базы, а следовательно - улучшение медицинского обслуживания людей.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года в Винницкой области реализуется пилотный проект по реформированию отрасли здравоохранения.

Сегодня в области функционируют 35 Центров первичной медико-санитарной помощи, в состав которых входят 262 амбулатории и 921 ФАП.