В Киеве созданы пункты базирования "скорых". Адреса

В Департаменте здравоохранения КГГА информируют, что во всех районах Киева созданы пункты временного базирования бригад скорой медицинской помощи. Это позволит более оперативно реагировать на экстренные вызовы и обеспечить прибытие бригад «скорой» к месту вызова в пределах 10 минут, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, в Голосеевском районе пункт временного базирования бригады скорой медицинской помощи находится по адресу: ул. Якубовского, 6.

В Дарницком - бригады расположились на ул. Бориспольской, 30-А, и ул. Вербицкого, 5.

В Деснянском районе временно пункт расположен на ул. Драйзера, 19, в Днепровском районе – на ул. Курнатовского, 5, в Оболонском – на Минском шоссе, 8.

В Печерском – на ул. Подвисоцкого, 13, в Подольском – на ул. Мостицкой, 9, в Святошинском - бригады расположились на ул. Булаховского, 34, и ул. Симиренко, 10.

В Соломенском - определены такие адреса временных пунктов: просп. Краснозвездный, 2; ул. Гарматная, 36/38.

В Шевченковском районе пункты пребывания «скорых» расположены по адресам: ул. Саксаганского, 100, ул. Рижская, 1, и ул. Щербакова, 70.

Бригады скорой медицинской помощи в пунктах временного базирования дежурят ежедневно с 09:00 до 21:00.