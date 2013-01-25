Закарпатье: во время пожара трое малышей получили ожоги

В Воловецком районе Закарпатской области во время пожара в частном доме трое малолетних детей получили ожоги разной степени тяжести.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в территориальном управлении МЧС в Закарпатской области, информация о возгорании в жилом доме в селе Яблунив Воловецкого района поступила к ним вчера, 24 января, вечером.

На место происшествия выехали спасатели, однако до прибытия спасателей пожар был погашен силами местного населения.

«Как выяснилось, возгорание заметили соседи. На тот момент в доме находилось трое малолетних детей, 2006, 2007 и 2012 годов рождения. Родителей дома не было. Пока одни сельчане тушили пламя, другие эвакуировали из помещения мальчиков», - сообщила пресс-секретарь ТУ МЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Она также отметила, что мальчики были госпитализированы в Воловецкую центральную районную больницу.

По данным ТУ МЧС в Закарпатской области, у 7-летнего Валентина медики диагностировали ожоги обоих плечевых суставов I степени (1% ожогов от общего количества тела). На год младший Роман получил ожоги правой верхней конечности ІІ-ІІІ ст. (5% от общего количества тела). У годовалого Артема пламенем травмировано лицо, ожоги I степени (0,5% ожогов от общего количества тела).

Кроме того, по словам Н.Батыр, все дети получили ожоги верхних дыхательных путей.

В ТУ МЧС также сообщили, что огнем были повреждены стены, двери и личные вещи владельцев дома. Частично закопчены стены в двух комнатах.

Сейчас специалисты выясняют причину возникновения пожара.