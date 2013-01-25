Киевляне злоупотребляют вызовами скорой помощи

В Киеве около 50% вызовов «скорой» медицинской помощи являются непрофильными или неэкстренными.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, об этом в прямом эфире телеканала «Киев» заявил директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев.

«Операторы централизованной диспетчерской принимают вызовы «скорой» и классифицируют их по определенному опроснику. То есть, если позвонивший человек находится в сознании и готов ответить на уточняющие вопросы, диспетчер имеет возможность правильно квалифицировать вызов. Если уточнение невозможно, то вызов расценивается как экстренный, и бригада должна приехать в течение 10 минут», - объяснил В.Мохорев.

Вместе с тем он заметил, что иногда при вызовах бригад «скорой» помощи фиксируются определенные злоупотребления. «Иногда звонят люди, говорят, что ситуация критическая, а в действительности, когда приезжает бригада экстренной медицинской помощи, окажутся повышение артериального давления или легкое головокружение, которое является обычным амбулаторным вызовом. В таком случае можно вызвать поликлинического врача или, в крайнем случае, – неотложную медицинскую помощь. В настоящее время из всех вызовов около 50% являются непрофильными или неэкстренными», – отметил В.Мохорев.

Он также заметил, по номеру «103» вызова принимают сразу 40 операторов. Автоматизированная система немедленно соединяет абонента со свободным диспетчером. Также обеспечивается непосредственная связь с аварийно-спасательными службами города, прием и обработка сообщений с помощью мобильной связи (смс), факса и электронной почты.

В профильном департаменте отмечают, что к критериям срочного экстренного вызова и приезда карет «скорой» в пределах 10 минут относятся следующие случаи: потеря сознания, судороги, внезапное расстройство дыхания, боль в области сердца, блевота кровью, острая боль в брюшной полости, внешнее кровотечение, признаки острых инфекционных заболеваний, острые психические расстройства; все виды травм (ранение, переломы, вывихи, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы); поражение электрическим током, молнией, тепловые удары, переохлаждения, асфиксия всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути); повреждения различной этиологии во время чрезвычайных ситуаций (дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и т. п.); отравление, укусы животных, змей, пауков, насекомых и т. п; нарушение нормального хода беременности (преждевременные роды, кровотечение и т. п.).

К безотлагательным вызововам и приезду карет «скорой» в пределах одного часа относят следующие случаи: внезапное повышение температуры тела с кашлем, насмарком, болью в горле, головной болью, головокружением, слабостью; боли в пояснице, суставах (радикулит, остеохондроз, артрит, артроз и т. п.); повышение артериального давления; болевой синдромом у онкологических пациентов; алкогольный, наркотический, токсичный абстинентный синдром; обострение хронических заболеваний у пациентов, находящихся под наблюдением семейного или участкового врача с гипертонической болезнью, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническим воспалением печени, желчного пузыря, кишечника, болезнью почек, суставов и тому подобное.

Информацию о местонахождении медпунктов и врачей-специалистов жители столицы могут узнать по телефонам: 103, 15-03, 109. Также круглосуточно работает консультативно-информационная служба «Здоров’я» – совет врача по номеру 15-83.

При Департаменте здравоохранения города Киева круглосуточно работает оперативный дежурный, с которым можно связаться по телефону: 278-46-40.

В случае возникновения конфликтных и чрезвычайных ситуаций по медицинским вопросам необходимо обращаться по телефону «горячей линии»: 278-41-91.