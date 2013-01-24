Николаевщина: в с.Ковалевка из-за бешеного кота введен карантин

В селе Ковалевка Николаевской области из-за бешеного кота введен карантин.

Как сообщили УНИАН в отделе работы со СМИ и общественностью Территориального управления МЧС в Николаевской области, накануне Нового года 55-летнего жителя с. Ковалевка Николаевского района Николаевской области укусил бездомный кот. Пострадавшего направили к хирургу для получения противорабического лечения. Сейчас он находится под наблюдением медиков Николаевского района.

Через несколько дней после укуса, кота обнаружили сдохшим. В Николаевской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины, куда он был доставлен для проведения анализов, 21 января подтвердили диагноз «бешенство».

Сотрудники ветеринарной службы провели вакцинацию 300 бездомных животных на территории села.

23 января по решению чрезвычайной противоэпизоотической комиссии на территории с. Ковалевка введены карантинные ограничения.

Как сообщила корреспонденту УНИАН главный специалист отдела санэпиднадзора Главного управления государственной санитарно-эпидемиологической службы в Николаевской области Елена Табала, заболевших людей в селе нет.

По ее словам, жители сел области предупреждены о том, что в случае неадекватного поведения животных следует немедленно обращаться к ветеринарному врачу, а если такое животное покусало, то необходимо обратиться к врачу - рабиологу или хирургу-травматологу.

По ее словам, в нынешнем году лабораторно подтверждены три случая заболеваний бешенством в Николаевской области. В 2012 году было зарегистрировано 70 случаев заболевания бешенством. Среди заболевших животных были лисицы, коты, собаки, коровы. К медикам после укусов домашних и бездомных животных в 2012 году обратилось около 3 тысяч человек. Из людей никто не заболел.