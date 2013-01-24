Почему умерли роженица и ее ребенок в Черниговском роддоме

Черниговская милиция расследует обстоятельства смерти беременной женщины и ее ребенка в роддоме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, в ночь на 18 января в Черниговском городском роддоме внезапно умерла беременная 40-летняя жительница Бахмачского района. Женщина была на 9-м месяце беременности. Ночью ей стало плохо. Реанимационные мероприятия были нерезультативными. Врачам не удалось спасти ни женщину, ни ее будущего ребенка. Предварительно причиной смерти специалисты называют острую легочно-сердечную недостаточность.

Жалобу на действия медиков в прокуратуру подали родственники погибшей. Проверку обстоятельств смерти осуществляет городской отдел милиции.

Информация о смерти гражданки в начале этой недели внесена в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство, которое находится на контроле прокуратуры Черниговской области.