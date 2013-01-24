В Житомире искали взрывчатку в офисе предприятия

В Житомире вчера, 23 января, правоохранители искали взрывчатку в офисе предприятия, расположенного напротив тюрьмы.

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, «23 января, около 11.00, в Богунский райотдел милиции г. Житомира поступило анонимное сообщение о том, что по адресу: ул. Ватутина, 79, заложено взрывное устройство. На место немедленно выехали следственно-оперативные группы УМВД, эксперты взрывотехнической службы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, бригады МЧС и скорой медицинской помощи, представители ПАО «Житомиргаз». По указанному адресу из офисных помещений было эвакуировано около 50 человек. В ходе тщательных розыскных мероприятий взрывные предметы не обнаружены».

По словам А.Ващенко, теперь принимаются меры по установлению личности человека, от которого поступило сообщение.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ТУ МЧС в Житомирской области Ирина Романюк, по адресу ул. Ватутина, 79, находится частное предприятие. Напротив расположено Житомирское учреждение исполнения наказаний № 8.