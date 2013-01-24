Черкассы: пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль

В Черкасской области 23 января пассажирский дизель-поезд «Христиновка-Черкассы» на железнодорожном переезде №150 вблизи станции Поташ Маньковского района протаранил легковой автомобиль ВАЗ-21099, который выехал на рельсы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, 19-летний водитель автомобиля не пропустил дизель-поезд, и выехал на переезд перед поездом. Удар поезда в автомобиль пришелся со стороны пассажирского места. По предварительной информации, водитель отделался сотрясением головного мозга. Задержка движения поезда составила 15 минут, железнодорожное полотно от разбитого автомобіля освободили с помощью дрезины. Пострадавших среди пассажиров поезда нет.