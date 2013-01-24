Житомир: свыше 46 тыс. жителей лишены водоснабжения

В Житомире второй день жители верхних этажей нескольких микрорайонов лишены водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии Житомирского городского совета сообщил Житомирский городской голова Владимир Дебой.

«Вчера, 23 января, энергетики отключили три станции третьего подъема КП «Житомирводоканал», из-за этого жители верхних этажей, а это свыше 46 тысяч человек, нескольких микрорайонов Житомира остались без воды», - сказал он.

При этом В. Дебой уточнил, что в настоящее время отключены микрорайоны Крошня и Маликова, а также верхние этажи домов в районе Полевая.

Отключение произошло из-за неудовлетворительной ситуации с оплатой за использованную электрическую энергию КП« Житомирводоканал».

Также на сессии горсовета депутат от Партии регионов, заместитель коммерческого Директора ПАО «Житомироблэнерго» Олег Самчук объяснил отключение компанией станций подъема воды «Житомирводоканала» наличием миллионной задолженности и отсутствием текущих расчетов водоканала за потребленную электроэнергию.

«В Житомире ситуация с водой повторяется уже во второй раз за последние месяцы. В 2013 году сохраняется негативная тенденция расчетов КП «Житомирводоканал» за потребленную электроэнергию. Неоднократные обращения нашей кампании к руководству и мэру Житомира ни к чему не привели, и 23 января облэнерго было вынуждено ограничить подачу электроэнергии для предприятия водоканала», - сказал он.

При этом О. Самчук обратился к властям города от руководства «Житомироблэнерго» с просьбой поспособствовать в решении вопроса о частичной оплате долгов водоканала перед «Житомироблэнерго». На это заместитель мэра Житомира Николай Боровец сообщил на сессии, что этот вопрос необходимо решать на правительственном уровне.

Как сообщал УНИАН, в последний раз отключение станций КП « Житомирводоканал» из-за долгов за электроэнергию было в конце ноября прошлого года.