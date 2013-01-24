В Киеве маршрутка врезалась в столб

В Киеве водитель маршрутки из-за ухудшения самочувствия потерял управление и врезался в столб. Никто не пострадал.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ столицы.

По их данным, ДТП произошло сегодня около 13-ти часов дня на Подольском спуске вблизи пересечения с улицей Фрунзе. Автобус «Богдан» двигался в направлении улицы Фрунзе. Пассажиров в салоне не было, проинформировали в ГАИ.

Предварительно выяснено, что 50-летнему водителю во время движения стало плохо, он потерял управление и «Богдан» въехал в столб. От удара повредилось лобовое стекло и деформировалась передняя часть кузова.

Врачи скорой забрали водителя в больницу, где он сейчас проходит медицинское обследование, говорится в сообщении. Выясняются причины ухудшения самочувствия, добавили в ГАИ.