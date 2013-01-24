Полтавщина: за сутки из снежных заносов освободили 34 авто

В Полтавской области подразделения Территориального управления МЧС освободили из снежных заносов 34 единицы техники, в которых находилось 95 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды МЧС в Полтавской области.

Больше всего автомобилей было вытащено из снежных заносов в Зеньковском, Лохвицком, Лубенском, Глобинском и Диканьском районах.

В Полтавской области с 14.00 23 января до 9.00 24 января ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на территориальных автомобильных дорогах и автодорогах местного значения.