В Донецкой области два школьника провалились под лед

В г. Кировское Донецкой области два мальчика, учащиеся ОШ №3, катаясь на санках на местном пруду, провалились под лед, один из них утонул.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, в понедельник вечером, 21 января, в городе Кировское мама 10-летнего мальчика сообщила, что ее сын с 9-летним товарищем катались на санках на местном пруду, расположенном за пределами города, и провалились под лед. Ее сына спас человек, который оказался рядом.

На место происшествия прибыли спасатели вместе с представителями милиции, которые провели обследование береговой линии и прилегающей территории, но результатов это не дало. Спасатели установили осветительное оборудование и с помощью резиновой лодкой и спецсредства «кошка», проверили дно ставка в предполагаемом месте провала (в 30 м от берега). В результате по исков были найдены только санки. В 23.50 поисковые работы были прекращены.

Утром 22 января поисковые работы были продолжены, и около полудня водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного территориального управления МЧС нашли и извлекли тело погибшего ребенка из пруда.