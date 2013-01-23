Полтавщина: из кювета вытащили автобус с пассажирами

В Полтавской области спасатели вытащили из кювета рейсовый автобус сообщением Миргород-Мелитополь с пассажирами.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды МЧС Украины в Полтавской области, из-за сложных погодных условий на дорогах Полтавской области возникла опасная ситуация с обледенением асфальта, были отменены автобусные рейсы.

Автобус сообщением Миргород-Мелитополь, в котором находилось 25 пассажиров и который выехал на маршрут до закрытия трасс, съехал на обочину и попал в снежный сугроб. Бойцы МЧС оперативно выехали на место происшествия и с помощью пожарного автомобиля «ЗИЛ-131» отбуксировали автобус. В результате происшествия никто не пострадал.

С начала этого года работники полтавского Управления МЧС оказали помощь 516 транспортным средствам, которые попали в снежные заносы.