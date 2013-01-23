Во Львове обледеневшее дерево упало на студентов

Во Львове на территории “Парка студентов” Национального университета “Львовская Политехника” обледеневшее дерево упало на прохожих и травмировало двух студентов – парня и девушку.

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел Василенко.

Он рассказал, что 22 января в 12.41 поступила информация о том, что в городе Львове по улице Лукаша на маршевую лестничную клетку, которая находится на территории «Парка студентов» студенческого городка НУ «Львовская Политехника”, упало дерево, в результате чего пострадали двое студентов этого университета — парень и девушка 1993-го и 1992-го годов рождения. Потерпевшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в 8-ую Городскую клиническую больницу. При помощи специального оборудования бойцы МЧС разрезали и убрали дерево.

“За минувшие сутки силами 22 оперативно-спасательных отделений во Львовской области проведены работы по срезанию провисших ветвей деревьев и расчистке проезжих частей дорог от 327 сваленных деревьев”, - отметил П. Василенко.

Также он проинформировал, что в минувшие сутки во Львове по улице Зализняка, 36 на автомобиль Volkswagen Jetta упало дерево. При помощи специального оборудования спасатели разрезали дерево и высвободили автомобиль. Также 23 января во Львове по ул. Вынница дерево упало на проезжую часть. Используя специальное оборудование работники МЧС расчистили проезжую часть.