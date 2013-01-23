В Умани почти 10 тысяч квартир остались без тепла

В Черкасской области в городе Умань почти 10 тысяч квартир (около 60% абонентов) вчера вечером, 22 января, оставались без отопления.

Как сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель городского головы Умани Владимир Виблий, причиной отключения от отопления стало повреждение магистральной трубы диаметром 600 мм на улице Энергетической у центральной котельной. Сейчас на месте аварии работают работники аварийной службы КП «Уманьтеплокоммунэнерго», которые пытаются ликвидировать последствия аварии. В настоящее время заменяется 5 метров магистрали, специалисты перекрыли обе задвижки – и на город и из города, чтобы не потерять воду. Такие действия должны существенно сократить время возобновления подачи тепла.

По словам первого заместителя мэра, тепло в квартиры жителей Умани планируют подать уже до вечера.

По словам директора КП „Уманьтеплокоммунэнерго” Вячеслава Коваля, магистральная труба диаметром 600 миллиметров работает с 1982 года. Срок ее эксплуатации до 25 лет, а ей уже 30. Из-за изношенности труб с начала отопительного сезона в Умани уже было 48 порывов.

Как сообщал УНИАН, днем 16 января в Умани в результате гидроудара произошла авария на этой же магистральной трубе теплоснабжения диаметром 600 мм Город почти сутки было без отопления.