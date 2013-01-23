Черниговщина: во время рыбалки погиб 77-летний мужчина

В Черниговской области во время рыбалки погиб мужчина.

Как сообщила пресс-служба Территориального управления МЧС в области, трагедия произошла вчера в Козелецком районе.

77-летний житель села Белики Козелецкого района утром пошел рыбачить на местное озеро Ивское и исчез. В полдень один из рыбаков обнаружил на водоеме проломленный лед, а рядом лежали рыбацкий ящик и бур.

Мужчина позвонил по телефону спасателям. К месту происшествия прибыли сотрудники районной Службы гражданской защиты, водолазно-спасательной станции и милиции, которые подняли на поверхность тело погибшего. По факту события проводится расследование.

Согласно информации пресс-службы Территориального управления МЧС в области, погибший мужчина стал первой жертвой зимней рыбалки в области в этом году.