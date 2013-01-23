Завсадиком скрыла случай с 3-летним ребенком, сломавшим ключицу

В Полтавской области заведующая детским садом пыталась скрыть несчастный случай с 3-летним ребенком, который сломал ключицу, сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в детском саду во время игры столкнулись двое детей, в результате чего был травмирован 3-летний мальчик – он получил травму ключицы. На боль ребенок не жаловался, поэтому воспитательница не сочла необходимым показать его медикам. О травме ребенка с диагнозом перелом ключицы работникам детского сада на следующий день сообщила его мать. Однако и после этого заведующая дошкольного заведения не сообщила о случае, который произошел с воспитанником, ни в отдел образования, ни в правоохранительные органы.

Своими действиями заведующая нарушила требования Положения о порядке расследования несчастных случаев, произошедших во время учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, утвержденное приказом МОНУ, и другие нормативные акты. Положением предусмотрено, что о каждом несчастном случае, который произошел с воспитанником, потерпевший или свидетель несчастного случая должен немедленно сообщить непосредственному руководителю учебного заведения, а тот, в свою очередь, обязан немедленно уведомить орган управления образования.

По поручению прокуратуры Чутовского района вчера, 22 января, по данному факту сотрудники Чутовского РО УМВД Украины в Полтавской области открыли уголовное производство. Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью потерпевшего) УК Украины.