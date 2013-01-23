За сутки в Киеве от гололеда пострадали 579 человек

За прошедшие сутки в больницы и травмпункты Киева обратились 579 человек, пострадавших от гололедицы.

Как сообщили «Комментариям» в Департаменте здравоохранения Киевском городской администрации, в среднем за сутки из-за падения на улицах к медикам обращаются около 120 человек, максимум – 150.

В ведомстве уточнили, что среди 579 пострадавших - 544 взрослых и 35 детей, госпитализация понадобилась 57 взрослых и трем детям.

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