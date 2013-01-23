На Луганщине выявлена партия контрабандных сигарет

В Луганской области на частном подворье сотрудниками Луганской таможни и налоговой милиции Государственной налоговой инспекции Ленинского района Луганска вчера, 22 января, в ходе проведения совместной операции выявлена партия контрабандных сигарет на сумму свыше 400 тыс. грн.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Луганской таможни Артем Михайлов, после получения оперативной информации партия табачных изделий в ассортименте 40 наименований была выявлена на частной территории гражданина Украины в поселке Юбилейный г. Луганска.

Давать объяснения относительно происхождения табачных изделий и их нахождения на таможенной территории Украины гражданин отказался.

По факту выявления табачных изделий был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст.484 Таможенного кодекса Украины.

Выявленные табачные изделия изъяты.