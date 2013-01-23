В Херсоне произошла утечка серной кислоты из цистерны

В Херсоне на железнодорожной станции произошла утечка серной кислоты из цистерны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Херсонского горсовета сегодня, 23 января в 5.40 утра при осмотре состава поезда № 3502, в районе железнодорожной станции Херсон была обнаружена течь серной кислоты ниже верхнего горизонтального сварного шва железнодорожной цистерны объемом 60 тонн.

Кислота вытекала из цистерны со скоростью до 100 капель в минуту.

Для безопасности транспортировки цистерны с серной кислотой, был сформирован состав из 7 вагонов, который отправили на станцию Вадим Одесской железной дороги, где планируется перекачать кислоту в другую цистерну. Место разлива засыпано песком. Угрозы здоровью населения нет.

Для ликвидации последствий утечки были задействованы все местные ведомства, отвечающие за решение вопросов при чрезвычайных ситуациях, в частности, 15 единиц техники и 35 человек.