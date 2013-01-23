Ривненские спасатели высвободили из заносов 13 грузовиков

В Ривненской области спасатели высвободили из снежных заносов 13 грузовиков.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, из-за осложнения погодных условий, которое повлекло гололедицу на дорогах, подразделения Территориального управления МЧС за сутки 5 раз оказывали помощь водителям многотоннажных автомобилей, которые по скользкой дороге не могли двигаться. В частности, в городе Ривне по переулку Рабочий спасатели «КрАзом» буксировали грузовой автомобиль «VOLVO». На улицах Макарова и Млиновской бойцами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было вытянуто шесть многотоннажных грузовиков. На улице Соборной пришлось буксировать многотонный бензовоз МАЗ, который в результате гололедицы не мог подняться вверх.

Кроме того, ночью спасателям пришлось буксировать при помощи мощной спецтехники на автодороге «Ривне-Луцк» между селами Карпиловка и Бронники Ривненского района, четыре грузовых автомобиля. В городе Кузнецовск, спасатели буксировали грузовой автомобиль «MAN».

Поэтому спасатели советуют водителям транспортных средств воздерживаться от поездок в случае гололедицы.