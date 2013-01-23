В Житомире сгорел ресторан

Сегодня около 6 часов утра в оперативно-координационный центр территориального управления МЧС в Житомирской области поступило сообщение о пожаре в одном из развлекательно-оздоровительных комплексов Житомира.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, горело деревянное здание ресторана и одноэтажная пристройка к нему. Для ликвидации пожара по повышенному номеру вызова к месту происшествия были направлены дежурные подразделения 5 пожарно-спасательных частей города.

Всего на месте происшествия работало 7 отделений спасателей Житомирского гарнизона службы гражданской защиты.

В 7:39 пожар был локализован. Сейчас продолжается работа по полной ликвидации возгорания.

Жертв и пострадавших нет.

Спасены смежные с рестораном здания развлекательно-оздоровительного комплекса. Огнем уничтожено помещение ресторана, повреждены крыши пристроенных праздничных залов.

На месте происшествия работают оперативные группы ТУ МЧС в области, управление Гостехногенбезопасности в Житомирской области и УМВД.