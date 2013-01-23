В Киеве мужчина задушил свою мать

В Киеве задержан 26-летний мужчина, который задушил свою мать, а затем пришел в милицию с заявлением о ее исчезновении.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, в конце прошлого года в дежурную часть Дарницкого районного управления обратился с заявлением 26-летний мужчина, который был очень огорчен тем, что не знал, где находится его мать. По его словам, мать рано утром вышла из дома, и больше не вернулась.

Работники уголовного розыска начали оперативно-поисковые мероприятия, в результате которых на берегу Киевского водохранилища было найдено тело 52-летней пропавшей женщины, которая была задушена. Впоследствии работники уголовного розыска нашли и убийцу этой несчастной женщины. Это был ее родной сын.

Как стало известно, сын пришел в гости к матери. Во время разговора у них возникла ссора по поводу денег. Сын, который находился в состоянии наркотического опьянения, толкнул мать на пол и задушил. После чего на маминой машине вывез ее тело к Киевскому водохранилищу и выбросил на берегу. А на следующий день обратился с заявлением об исчезновении матери в Дарницкое районное управление.

Вина 26-летнего киевлянина полностью подтверждается проведенными следственными действиями и изъятыми вещественными доказательствами. Следственным отделом Дарницкого районного управления милиции сведения о данном уголовном правонарушении по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения гражданин задержан на основании ст. 208 УПК Украины. Продолжается досудебное расследование.