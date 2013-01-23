В Полтавской области спасли двух рыбаков

22 января в 20:55 в оперативно-координационный центр Территориального управления МЧС Украины в Полтавской области поступило сообщение о том, что на Кременчугском водохранилище заблудились двое полтавчан, которые отправились на рыбалку еще 20 января.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, в МЧС за помощью обратилась жена одного из рыбаков. Она рассказала, что ее 41-летний муж и его 46 летний товарищ более двух суток находятся на льду вблизи села Пронозовка Глобинского района. Утром 22 января он позвонил жене и сообщил, о том, что из-за большого туман они дезориентировались. Сначала рыбаки пытались самостоятельно найти берег, но вечером поняли, что самостоятельно найти его не смогут.

Для поиска рыбаков было направлено дежурное отделение пожарно-спасательного поста №2 города Глобино. Бойцы МЧС постоянно поддерживали связь с мужчинами. Также в поисках участвовали спасатели из Кременчугского района и местные жители.

В 22:45 рыбаков нашли в нескольких километрах от берега. Оба мужчины были крайне обессилены. Спасатели помогли добраться им до оставленного автомобиля, который стоял в четырех километрах от места, где они вышли на берег. После осмотра оба мужчины отказались от медицинской помощи и отправились в Полтаву.