Днепропетровщина: из-за взрыва артснаряда погиб 23-летний парень

В Днепропетровской области из-за взрыва артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны погиб 23-летний парень.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, накануне, 22 января, в 19 часов в селе Днепровокаменка Верхнеднепровского района Днепропетровской области на территорий частного домовладения, при разборке артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны произошел взрыв.

В результате взрыва погиб владелец домовладения, 1990 года рождения. При осмотре места происшествия дополнительно были выявлены четыре артиллерийских снаряда (калибра 76 мм) и граната Ф-1. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.