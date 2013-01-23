Херсонщина: от взрыва в доме пострадала 75-летняя женщина

В Херсонской области в результате взрыва разрушен частный дом, пострадала 75-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба Территориального управления МЧС в Херсонской области, вчера в 12.07 на пульт связи государственной пожарно-спасательной части № 17 поступило сообщение от дежурного службы 103 о взрыве, который произошел в частном доме в Новой Каховке. В 12.12 по указанному адресу прибыло пожарно-спасательное подразделение. Дом был полностью разрушен.

Спасатели, осмотрев место происшествия, обнаружили во дворе под облоками 75-летнюю владелицу дома. Женщина находится в реанимационном отделении городской больницы в тяжелом состоянии.

Со слов свидетелей установлено, что в данном доме никто не жил. Владелица, проживая постоянно по другому адресу, лишь иногда наведывалась в дом.

На место происшествия направлена взрывотехническая лаборатория УМВД г. Херсон.

Причина взрыва и размер убытка устанавливаются.