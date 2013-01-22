В Киеве от взрыва бытового газа пострадал один человек

В Киеве в результате взрыва бытового газа пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, оперативно-координационный центр Госслужбы в столице получил сообщение о взрыве в 14.18. В квартире на 5 этаже девятиэтажного жилого дома по улицы Тычины, 5, произошел взрыв бытового газа без последующего горения. На месте происшествия спасатели обнаружили пострадавшего, которого передали врачам скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работает оперативная группа ГТУ МЧС Украины в г. Киеве.