На улицах Киева - опасная гололедица

В КГГА заверяют, что коммунальные службы города мобилизованы для устранения последствий ненастья.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Как отмечается в сообщении, резкое снижение температуры воздуха после оттепели и дождя повлекли обледенение дорожной сети и тротуаров города. По информации коммунальной корпорации «Киевавтодор», мобилизованы все человеческие и технические ресурсы предприятия для борьбы с последствиями ненастья. Задействовано 327 единиц техники. На протяжении суток используется более 2 тысяч тонн посыпочных материалов. Автодоровцы продолжают обрабатывать балансовые тротуары и подходы к подземным переходам.

Также, по сообщению Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, во всех районах к расчистке города от снега и наледи привлечено 6209 дворников, работают 400 единиц техники, использовано более 1711 тонны песчано-соляной смеси.

Городская власть обращается к киевлянам с просьбой быть крайне осторожными и внимательными, избирать наиболее безопасный маршрут движения.