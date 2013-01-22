Виннитчина: бывшая акушерка убила младенца по просьбе матери

Суд в Винницкой области приговорил двух женщин к 12 и 14 годам заключения за убийство новорожденной девочки в г. Бершадь.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщением, в октябре 2011 года в городе Бершадь работникам милиции поступила информация о том, что жительница одного из сел района может быть причастной к убийству своего новорожденного ребенка. Односельчане сообщили, что женщина была беременна, и вскоре должна была рожать, но этот факт она категорически отрицала.

Чтобы проверить достоверность данной информации по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа работников милиции. Во время осмотра дома женщины работники милиции не обнаружили ничего подозрительного, а когда осматривали прилегающую к домохозяйству соседнюю территорию, то в выгребной яме нашли сумку. В сумке в полиэтиленовом пакете оперативники обнаружили тело новорожденной девочки.

Во время беседы с женщиной выяснилось, что беременность у нее была нежелательной. Чтобы прервать беременность, она обратилась к пенсионерке, жительнице города Бершадь, которая более тридцати лет проработала в роддоме акушеркой. В медицинское заведение женщина не обращалась, поскольку понимала, что срок для прерывания беременности был большим.

Пожилая женщина, которая ранее была судима за незаконное проведение абортов, в домашних условиях по своему местожительству провела роды, после чего живую новорожденную девочку положила в ведро с водой. Когда младенец перестал подавать признаки жизни, женщина положила его в полиэтиленовый пакет и отдала матери. Мертвого ребенка мать привезла в сумке домой и выбросила в выгребную яму нежилого соседского хозяйства.

По заключению экспертов, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии от попадания в дыхательные пути жидкости.

Обе женщины пытались запутать следствие. Говорили, что ребенок родился мертвым, шестимесячным, но заключения экспертизы показали другое.

Мать новорожденного ребенка суд признал виновной в преступлении, предусмотренном п.п. 2, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу), и назначил наказание - 12 лет лишения свободы.

Акушерка судом признана также виновной по ч. 1 ст. 134 УК Украины (незаконное проведение аборта) и п.п. 2, 6, 11 ч.2 ст. 115 КК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу из корыстных побуждений), она приговорена к 14 годам лишения свободы.