Львовщина: обесточены 260 населенных пунктов

21-22 января сильные дожди и намерзание льда на проводах линий электропередач привели к обрыву проводов и обесточиванию 260 населенных пунктов Львовщины.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО “Львовоблэнерго”.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 10.00 22 января, полностью обесточены 260 населенных пунктов и 20 населенных пунктов частично в Жолковском, Сокальском, Каменка-Бугском, Радеховском, Мостисском, Яворивском, Городокском, Бродовском районах Львовщины, а также в с. Горишный и с. Воля Гомулецкая возле Львова.

“Работники ПАО “Львовоблэнерго” принимают меры для восстановления электроснабжения. Задействовано 216 работников в составе 48 бригад и 66 единиц техники. К ликвидации последствий ненастья привлечена техника из других структурных подразделений ПАО “Львовоблэнерго” и МЧС. Аварийно-восстановительные работы усложняет намерзание льда на опорах линий электропередачи. В настоящее время осадки и намерзания льда не прекращается”, - информирует отдел корпоративных связей.

Как сообщал УНИАН, в Украине вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, мокрый снег и гололед), в результате которых сработали автоматические системы защиты линий электропередач, обесточены населенные пункты также в Житомирской и Волынской областях.