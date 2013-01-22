Доктора Пи не выпустят под залог

Судья Соломенского районного суда Киева Мария Зелинская отклонила ходатайство защиты об освобождении Андрея Слюсарчука (известного как Доктор Пи) под залог в 130 тысяч гривень.

Как сообщает ZN.UA, такое решение суд мотивировал тем, что преступления, в осуществлении которых обвиняется А.Слюсарчук, являются тяжелыми и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Издание отмечает, что, “по убеждению суда, Доктор Пи, находясь на свободе, может скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей”.

Также суд принял решение о продлении срока удержания А.Слюсарчука под стражей до 13 марта 2013 года.

Тогда обвинение и защита обратились к суду с новым ходатайством - об определении подсудности по этому делу, ведь на территории Соломенского района Киева Доктор Пи совершил лишь два преступления, которые следствие не считает основными по делу.

Прокурор заметил, что основные преступления А.Слюсарчук совершил в Львовской, Тернопольской, Хмельницкой областях и в Киеве. Суд объявил перерыв и удалился в совещательную комнату.

По данным издания, милиция считает, что действия "профессора" А.Слюсарчука привели до смерти шести человек.