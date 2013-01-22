Женщина, во рту которой лопнул ртутный термометр, - в тяжелом состоянии
11:39, 22 января 2013Новости регионов
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Госпитализирована в инфекционку
В Житомирской области госпитализирована женщина, у которой во рту лопнул ртутный термометр.
Как сообщила УНИАН начальник отдела по работе со СМИ и общественностью Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, вчера, 21 января, в инфекционное отделение Лугинской центральной больницы обратилась 34-летняя жительница села Кремное Лугинского района Житомирской области. Медики поставили ей диагноз "отравление ртутью". Женщина измеряла температуру, однако термометр неожиданно лопнул у нее во рту. Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.
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