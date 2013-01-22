В Мариуполе разыскивают маму брошенного младенца

В Мариуполе Донецкой области правоохранители разыскивают маму брошенного младенца.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, вчера, 15 января 2013 года, в дежурную часть Орджоникидзевского райотдела милиции Мариуполя обратилась сотрудница городской поликлиники №1. Медработник сообщила правоохранителям о том, что под одним из врачебных кабинетов на стуле лежит новорожденный ребенок. Как выяснилось, малыша кто-то оставил на попечение сотрудников медицинского учреждения и скрылся.

В настоящее время сотрудники отдела криминальной милиции по делам детей Мариупольского ГУ проводят целый комплекс мероприятий по установлению личности матери, которая бросила своего ребенка. Открыто уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время малыш находится под присмотром медиков, его состояние здоровья оценивают, как удовлетворительное.