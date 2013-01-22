Кто виноват в смерти 7-месячного малыша на Ивано-Франковщине

В Ивано-Франковской области прокуратура изучает выполнение медиками своих профессиональных обязанностей в связи со смертью семимесячного малыша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту внезапной смерти семимесячного малыша, которая произошла у молодой семьи из Косовского района. «Проснувшись утром, родители увидели, что их семимесячный сын лежит в кровати, не двигаясь, говорится в сообщении прокуратуры. - Медики, которые приехали оказать помощь, констатировали смерть малыша».

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Известно, что ребенок стал плохо себя чувствовать, и родители мальчика обратились к патронажной медсестре, которая порекомендовала им только медикаментозное лечение. Через несколько дней, утром 19 января, ребенок умер.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (неподобающее выполнение медиками своих профессиональных обязанностей, что привело к смерти).

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки правильности действий медиков. Также будет выяснено, были ли приняты все необходимые меры для оказания малышу квалифицированной медицинской помощи.