В Киеве создадут Центр экстренной помощи и медицины катастроф

В столице планируют создать Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, реорганизовав и объединив Киевскую городскую станцию скорой медицинской помощи, Киевский городской центр экстренной медицинской помощи службы медицины катастроф.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Виталия Мохорева, профильный департамент уже подготовлен соответствующий проект решения Киевсовета. После согласования проекта в установленном порядке он будет вынесен на рассмотрение сессии.

Предусматривается, что новое учреждение будет в подчинении Департамента здравоохранения КГГА.

Одним из структурных подразделений Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф станет единая оперативно-диспетчерская служба, которую открыли в 2012 году в рамках программы реформирования системы здравоохранения в столице.

Как информируют в Департаменте здравоохранения, сегодня медицинскую помощь жителям и гостям Киева, в том числе экстренную и неотложную медицинскую помощь, предоставляют все заведения здравоохранения круглосуточно, независимо от места регистрации и проживания.

Экстренную медицинскую помощь оказывают 145 бригад и 102 бригады скорой медицинской помощи, неотложную медицинскую помощь предоставляют 41 бригада для взрослого населения и 19 бригад для детского населения при амбулаторно-поликлинических заведениях. Работают круглосуточно 10 травматологических пунктов для взрослого и 2 для детского населения. Круглосуточно функционируют кабинеты неотложной медицинской помощи отоларинголога, офтальмолога, стоматолога. За справками о контактах и местонахождении пунктов и врачей-специалистов можно обращаться по телефонам: 103, 15-03, 109.

Кроме того, круглосуточно работает консультативно-информационная служба «Здоровье» – совет врача по телефону 15-83. При Департаменте здравоохранения круглосуточно работает оперативный дежурный (телефон: 278-46-40). В случае возникновения конфликтных и чрезвычайных ситуаций по медицинским вопросам необходимо обращаться по телефону «горячей линии»: 278-41-91.