В Кировограде мать под залог оставила годовалого сына
13:43, 21 января 2013Новости регионов
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В Кировограде разоблачена 25-летняя местная жительница, которая взяла в долг у 21-летней жительницы указанного города 400 грн, передав последней под залог своего годовалого сына.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).
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