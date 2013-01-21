В Кировограде мать под залог оставила годовалого сына

В Кировограде разоблачена 25-летняя местная жительница, которая взяла в долг у 21-летней жительницы указанного города 400 грн, передав последней под залог своего годовалого сына.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).